На Киевщине целый день будут звучать взрывы: где именно и в чем причина

Важная информация для жителей Киевской области

В среду, 29 ноября, на Киевщине будут раздаваться звуки взрывов. Кроме этого люди могут слышать предупредительные сигналы.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковсой районной государственной администрации в Фейсбук. Так, известно, что в Белоцерковском районе Киевской области запланированы пиротехнические работы на территории "Ракитнянского гранкарьера".

В рамках технологического процесса будут проводиться взрывные работы с целью раздробления гранитных пород. Взрывы будут слышны с 08.00 до 16.00.

За час до начала плановых взрывов будет подан предупредительный сигнал.

Два длительных сигналов засвидетельствуют о начале взрывных работ, а три коротких — об их завершении.

Жителей окрестных населенных пунктов просят с пониманием отнестись к производственной необходимости и без паники отреагировать на взрывные работы.

Ракитнянский карьер

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что государство забрало свою землю в Киеве у бизнесмена Хмельницкого. Целый год фирма скандального предпринимателя пыталась обжаловать прекращение договора аренды земли рядом с парком на Сырце.

Несмотря на войну и постоянные угрозы очередных обстрелов, в Киеве продолжается бум строительства и вызванный им масштабный передел в земельной сфере. Так, на Сырце в Подольском районе столицы одиозный бизнесмен Василий Хмельницкий попытался взять под контроль территорию и цельный имущественный комплекс вблизи уникального Дендрологического парка.