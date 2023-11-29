На Киевщине целый день будут звучать взрывы: где именно и в чем причина
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Важная информация для жителей Киевской области
В среду, 29 ноября, на Киевщине будут раздаваться звуки взрывов. Кроме этого люди могут слышать предупредительные сигналы.
Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковсой районной государственной администрации в Фейсбук. Так, известно, что в Белоцерковском районе Киевской области запланированы пиротехнические работы на территории "Ракитнянского гранкарьера".
В рамках технологического процесса будут проводиться взрывные работы с целью раздробления гранитных пород. Взрывы будут слышны с 08.00 до 16.00.
За час до начала плановых взрывов будет подан предупредительный сигнал.
Два длительных сигналов засвидетельствуют о начале взрывных работ, а три коротких — об их завершении.
Жителей окрестных населенных пунктов просят с пониманием отнестись к производственной необходимости и без паники отреагировать на взрывные работы.
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