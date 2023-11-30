Одинаковая температура днем и ночью: какую погоду ждать Киеву в начале декабря

Облака еще долго будут держаться в городе

Столицу Украины наконец-то покинули сильные ветры. Синоптики прогнозируют, что местами дожди и снег еще будут идти, однако днем почти не будет мороза.

Как сообщается на сайте Meteofor, максимально низкая температура днем ожидается 0 градусов. Ночью она будет чуть ниже — -2.

Последний день этого месяца, 30 ноября, пройдет без осадков и ветров. Солнце будет иногда выглядывать из-за облаков, но уже тепло не даст. Днем температура воздуха будет 0 градусов, но ночью было -5 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются в дневное время – свежие 8 м/с.

В течение всего следующего дня, 1 декабря, в городе ожидается облачная погода. Ночью и утром будет идти снег. Днем температура прогнозируется +1 градус, но ночью -2°C. В течение ночи-утра в городе будут дуть слабые ветры — 5 м/с.

В первый день выходных, 2 декабря, небо тоже не прояснится. Синоптики обещают, что днем и вечером будут идти дожди со снегом. Температура воздуха днем остынет до 0 градусов, а ночью -2°C. Максимальные порывы ветра ожидаются вечером — умеренные 7 м/с.

Напомним, ранее Вазира Мартазинова озвучила "Телеграфу" прогноз погоды на декабрь. Она рассказала, когда начнутся сильные морозы.