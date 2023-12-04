Морозы и облачность будут властвовать в Киеве: прогноз на начало рабочей недели

Декабрь еще даст насладиться солнцем

Столица Украины пережила еще одни испорченные выходные и в ближайшее время будет готовиться только к небольшим "минусам" и пасмурному небу. Синоптики прогнозируют, что осадков не будет.

Как сообщают на сайте Meteofor, самым холодным днем из трех предполагается среда. Минимальная температура будет -5 градусов.

Почти все время понедельника, 4 декабря, в городе будет держаться пасмурность. Ночью пошел мелкий дождь, но он кончился еще до утра. Днем температура воздуха будет составлять -2 градуса, но ночью было -4 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются в дневное время – свежие 8 м/с.

На следующий день, 5 декабря, также ожидается облачная погода, но без осадков. Днем температура прогнозируется -1 градус, но ночью -4°C. Ночью и вечером в городе будут дуть максимальные ветры — умеренные 6 м/с.

Середина недели обещает быть более-менее солнечной, но не теплой. 6 декабря пасмурное утро сменится ясным днем и безоблачным вечером. Осадков не предполагается. Температура воздуха днем остынет до -2 градусов, а ночью -4 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются утром и к вечеру — сильные 11-14 м/с.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич ранее сообщил "Телеграфу" о том, когда в декабре украинцам следует готовиться к первым сильным морозам.