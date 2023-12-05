Стабильно морозно: ждать ли киевлянам осадки в ближайшие дни

Сильных ветров в течении дней не прогнозируется

В начале этой недели в столице Украины хоть и были дожди, однако в середине их не будет. Предусматривается только облачность и понижение температуры.

Максимальные минусы состоятся в четверг ночью, как сообщается на сайте Meteofor. Тем временем ожидается, что ночью и утром температура воздуха снизится до -7 градусов.

В течение вторника, 5 декабря, погода в городе прогнозируется сплошной облачностью. Осадков синоптики не обещают. Днем температура воздуха будет составлять -1 градуса, но ночью было -5 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются вечером – умеренные 6 м/с.

На следующий день, 6 декабря, также прогнозируется облачность, однако в дневные часы солнце иногда будет прогревать город своими лучами. Дождей не ожидается. Днем температура снизиться до -1 градус, но ночью — -3°C. В течение ночи-обед прогнозируются максимальные ветры — умеренные 6 м/с.

В четверг, 7 декабря, с утра и до вечера небо в Киеве будет покрыто облаками. Их максимальная концентрация ожидается днем и вечером. Температура воздуха днем остынет до -4 градусов, а ночью — -7 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются с утра и до вечера — слабые 5 м/с.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич ранее сообщил "Телеграфу" о том, когда в декабре украинцам следует готовиться к первым сильным морозам.