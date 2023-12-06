Новая порция снега: когда в Киеве будет пик осадков

Погода будет более-менее благоприятной

В ближайшие дни в столице должно было быть сухо и на небе плавали тучи. Намека на какие-либо осадки не было, однако в течение последних дней рабочей недели киевлянам следует готовиться к снегопаду.

Самая низкая температура в течение суток предполагается в четверг, прогнозируют на сайте Meteofor. Воздух ночью и утром остынет до -7 С°.

В среду, 6 декабря, небо почти все время будет облачным, днем возможно небольшое прояснение. Ночью был мелкий снег и дождь, но он закончился еще до утра. Больше осадков в этот день не ожидается. Днем температура воздуха будет составлять -2 градуса, но ночью было -3 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются днем – умеренные 6 м/с.

На следующий день, 7 декабря, синоптики прогнозируют сплошную облачную погоду. Вечером, вероятно, пройдет мелкий снег. Днем температура снизится до -4 градуса, но ночью — -7 °C. В течение второй части суток прогнозируются максимальные ветры – умеренные 6 м/с.

Пятница, 8 декабря, также обещает быть пасмурной, однако в этот день ожидаются максимальные осадки. Снег, который должен начаться ночью, к вечеру постепенно ослабеет. Температура воздуха днем остынет до -3 градусов, а ночью — -4 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются с ночи и до обеда — умеренные 6 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ближайшие дни украинцам некоторых областей следует готовиться к снегопаду. Синоптики рассказали, где будет наибольшая концентрация снега.