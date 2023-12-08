Осадки временно прекратятся в Киеве: какую погоду прогнозируют синоптики на выходные

Днем не будет сильного мороза

В течение этой недели в столице шли иногда сильные осадки в виде дождя и снега. Однако этот уик-энд будет для киевлян сухим, но бессолнечным.

Как сообщают на сайте Meteofor, в ближайшие дни не произойдет порывов сильного ветра. Его максимальная скорость ожидается в пятницу и воскресенье – слабые 5 м/с.

Последний рабочий день, 8 декабря, обещает быть облачным и мокрым. Ночью шел снег. Утром он усилится и к нему добавиться дождь, но к вечеру осадки должны завершиться. Воздух днем охладится до -2 градусов. Ночью колонки термометров показывали -4 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются днем – слабые 5 м/с.

В субботу, 9 декабря, с ночи и до вечера в городе будет держаться пасмурность. Осадков синоптики не прогнозируют. В дневные часы температура воздуха составит -3 градуса, но ночью ожидается -5 °C. Максимальные порывы ветра предполагаются днем – слабые 4 м/с.

На следующий день, 10 декабря, облака также не покинут столицу. Они будут плавать по небу все сутки. Без осадков. Температура днем снизится до -2°C, но ночью будет холоднее — -5 градусов. Максимальные порывы ветра ожидаются вечером — слабые 5 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ближайшие дни украинцам некоторых областей следует готовиться к снегопаду.