Идет потепление: какой будет погода в Киеве в ближайшие дни

Значительных осадков в ближайшие дни не будет

В течение этой недели в Киеве держалась низкая температура воздуха и были осадки в виде снега. Однако в ближайшие дни в столицу придет потепление.

Как сообщается на сайте Meteofor, температура воздуха будет постепенно подниматься. Ожидается, что она достигнет отметки в 0 градусов.

В субботу, 9 декабря, погода еще будет морозной. Вечером температура упадет до -5 °C. Скорость ветра составит до 3 м/с. А вот осадков до конца дня не ожидается.

В воскресенье, 10 декабря, ночь и утро ожидаются морозными, температура будет колебаться от -4 до -3 °C. Однако днем она поднимется до -1 °C. В то же время ожидается достаточно сильный ветер, его порывы будут достигать 5 м/с. Осадков тоже не прогнозируется.

В понедельник, 11 декабря, ночью будет держаться небольшой мороз, до -1 °C, а также возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Утром и днем температура воздуха поднимется до 0 °C. В течение дня ожидаются порывы ветра до 5 м/с. Кроме того, днем снова возможны небольшие осадки.

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