В Киеве ожидается плохая погода: гражданам дали важные советы

Видимость в лучшем случае будет до 500 метров

Власти Киева предупреждают горожан о неблагоприятных погодных условиях. В это время следует придерживаться нескольких советов.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА. Отмечается, что по прогнозам синоптиков в столице ожидается туман, видимость 200-500 м.

В связи с этим там дали водителям транспортных средств несколько советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

При этом пешеходов призвали быть внимательными, одевать световозвращающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.

"На сегодняшний день, 10 декабря, синоптики прогнозируют облачную погоду, без существенных осадков, на дорогах местами гололедицу. Коммунальные службы продолжают обрабатывать дороги, мосты, спуски и подъемы противогололедными средствами и убирать снег с улиц столицы", — говорится в сообщении.

Напомним, о погоде в Киеве на этих выходных вы можете детальнее узнать из материала "Телеграфа", перейдя по ссылке.