В Киеве ожидается плохая погода: гражданам дали важные советы
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Видимость в лучшем случае будет до 500 метров
Власти Киева предупреждают горожан о неблагоприятных погодных условиях. В это время следует придерживаться нескольких советов.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА. Отмечается, что по прогнозам синоптиков в столице ожидается туман, видимость 200-500 м.
В связи с этим там дали водителям транспортных средств несколько советов:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
При этом пешеходов призвали быть внимательными, одевать световозвращающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.
"На сегодняшний день, 10 декабря, синоптики прогнозируют облачную погоду, без существенных осадков, на дорогах местами гололедицу. Коммунальные службы продолжают обрабатывать дороги, мосты, спуски и подъемы противогололедными средствами и убирать снег с улиц столицы", — говорится в сообщении.
Напомним, о погоде в Киеве на этих выходных вы можете детальнее узнать из материала "Телеграфа", перейдя по ссылке.