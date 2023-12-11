Потепление уже не за горами: в Киеве прогнозируют температурные качели

Солнце не будет выглядывать из-за облаков в течение трех дней

Природа решила неожиданно порадовать горожан теплыми градусами, что привело к туману. Такая ситуация с погодными условиями продлится до середины недели.

Как сообщает синоптический ресурс Meteofor, максимальные осадки прогнозируются во вторник, 12 декабря. Их наибольшая концентрация состоится во второй половине суток.

Начало недели, 11 декабря, начнется со сплошной облачной, но сухой погоды. Воздух днем охладится до 0 градусов. Ночью колонки термометров показывали -2 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются днем – умеренные 6 м/с.

На следующий день, 12 декабря, в городе следует ожидать осадков в виде дождя со снегом, в частности во второй половине суток. В дневные часы температура воздуха составит 0 градусов, но ночью ожидается -1 °C. Максимальные порывы ветра предполагаются утром и днем — умеренные 6 м/с.

В среду, 13 декабря, синоптики обещают, что небо тоже будет в плену облаков. Однако они не принесут с собой осадков. Температура днем будет держаться в пределах +1 °C, но ночью будет холоднее — 0 градусов. Максимальные порывы ветра ожидаются вечером — умеренные 7 м/с.

Напомним, ранее "Телеграфу" рассказал народный синоптик из Волыни Владимир Деркач о том, какой будет погода до конца декабря.