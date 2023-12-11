Атака на Киев: стало известно, почему воздушную тревогу включили после взрывов

Враг запускал ракеты в северного направления

Во время очередной атаки на Киев в ночь на 11 декабря воздушную тревогу объявили уже после того, как прозвучали взрывы. Поскольку враг запускал баллистические ракеты, у сил противовоздушной обороны есть считанные минуты, чтобы отреагировать и уничтожить цель.

Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. По его словам, когда враг применяет баллистику, все действия от обнаружения до уничтожения воздушной цели должны происходить максимально быстро, поскольку эти ракеты летят с большой скоростью.

"Вы знаете, что такое баллистика, поэтому и время на объявление воздушной тревоги ограничено. Это происходит уже не впервые, ведь баллистика летит очень быстро. Буквально — считанные минуты для того, чтобы отреагировать противовоздушной обороне и их уничтожить", — объяснил Игнат.

Юрий Игнат добавил, что враг запускал летящие баллистической траекторией ракеты с северного направления. Вероятно, пуски были сделаны с территории Брянской области.

Пока неизвестно, какие именно баллистические ракеты этой ночью применяли оккупанты. Специалисты занимаются изучением двигателей сбитых воздушных объектов для установки их типа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 11 октября враг запустил по Украине дроны-камикадзе и баллистические ракеты. В результате падения обломков есть пострадавшие.