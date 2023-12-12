"Плюсовая" температура и ветры: стоит ли готовиться киевлянам к осадкам в ближайшие дни

Погода будет достаточно разнообразной

В городе постепенно начинает царить потепление, иногда даже солнце будет выглядывать из-за облаков. По прогнозу синоптиков, днем хоть и будет "плюсовая" температура, но настроение киевлянам могут испортить осадки и сильные ветры.

Как сообщает синоптический ресурс Meteofor, самая большая концентрация дождя со снегом будет в четверг. Самые интенсивные осадки должны пройти утром.

Во вторник, 12 декабря, с утра и до самого вечера небо будет покрыто облаками. Во второй половине дня начнется снег, который продержится и вечером. Воздух днем охладится до -1 градусов. Ночью колонки термометров также показывали -1 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются днем – слабые 5 м/с.

Середина недели, 13 декабря, предполагается в городе облачной, но сухой. Местами солнце будет радовать столицу своими лучами. В дневные часы температура воздуха будет +1 градуса, но ночью ожидается -1 °C. Максимальные порывы ветра предполагаются вечером — умеренные 7 м/с.

На следующий день, 14 декабря, будет максимальное количество осадков в виде дождя со снегом. Они должны начаться ночью и продержаться до позднего вечера. В течение дня осадки будут изменять свою интенсивность. Температура днем прогнозируется в пределах +2 °C, но ночью будет холоднее — 0 градусов. Максимальные порывы ветра ожидаются в течение дня – свежие-сильные 9-13 м/с.

Напомним, ранее "Телеграфу" рассказал народный синоптик из Волыни Владимир Деркач о том, какой будет погода до конца декабря.