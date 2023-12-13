Мощные пожары и десятки пострадавших: Киев оказался под ракетным ударом (фото)

В ночь на среду, 13 декабря, россияне атаковали Киев ракетами. В нескольких районах столицы возникли пожары, пострадали десятки человек.

В ходе ночной атаки на столицу произошло, по предварительной информации, падение ракеты на территорию одной из больниц в Днепровском районе. В нескольких корпусах заведения вылетели окна. Один человек пострадал. Полиция прибыла на место, осматривают воронку на территории медучреждения, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В общей сложности в Днепровском районе в результате вражеской атаки пострадали 45 человек. 18 из них госпитализировали, в том числе 2 детей. 27 получили помощь медиков на месте. В частности, и трое детей", — отметил он.

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