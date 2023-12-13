Киеву нужно готовиться к суточным осадкам: синоптики предупреждают о непогоде

Температура днем может подняться до +1

Хотя начало этого месяца было морозным, но уже в ближайшие дни в столицу придет потепление. Однако вместе с плюсовой температурой ожидаются осадки и сильные ветра.

Максимальные дожди со снегом будут в четверг, как говорится на синоптическом сайте Meteofor. Они будут идти с ночи и до позднего вечера.

В середине недели, 13 декабря, синоптики прогнозируют сплошь пасмурную, но сухую погоду. Воздух днем прогреется до +1 градуса. Ночью колонки термометров также показывали -1 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются днем – слабые 5 м/с.

В четверг, 14 декабря, киевляне должны готовиться к суточным осадкам в виде дождя и снега. Их большая концентрация ожидается ночью и до обеда. Во второй половине дня температура воздуха будет составлять +1 градуса. Ночью колонки термометров опустятся до -0 °C. Максимальные порывы ветра предполагаются преимущественно в первой части четверга — свежие-сильные 9-11 м/с.

Небо в последний рабочий день, 15 декабря, ничем не будет отличаться от других — оно будет затянуто облаками. Осадков не предполагается. Температура днем прогнозируется в пределах +1°C, но ночью будет холоднее -2 градусов. Максимальные порывы ветра ожидаются в течение дня – свежие 8-9 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в ближайшие дни.