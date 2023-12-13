Россияне ударили по Киеву ракетами: сколько их было и какими именно

В результате ночной атаки в столице пострадали 53 человека

Удары по Киеву в ночь на 13 декабря российские оккупанты наносили баллистическими ракетами типа Искандер-М и 48Н6. В целом захватчики в ходе этого обстрела применили десять ракет.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены все ракеты.

В то же время в своем Telegram-канале глава Офиса президента Андрей Ермак предположил, что оккупанты могли наносить ракетами 48Н6 из комплекса С400. Он добавил, что цель этой атаки россиян предельна ясна.

"Цель россиян – объект критической инфраструктуры. Нам известно, куда они бьют", — отметил Ермак в другом сообщении.

В Киевской городской государственной администрации отмечают, что в результате ночной атаки в столице пострадали 53 человека. Из них — 36 женщин, 17 мужчин и шесть детей. 20 пострадавших госпитализировали. Подавляющее большинство – 34 человека с резаными ранами тела. У остальных: ЗЧМТ, ссадины, ожоги и другие травмы.

Ракеты 48Н6: что о них известно

48Н6 — зенитные ракеты из комплекса С400. Они способны наносить удары в радиусе до 200 км. Поскольку эти ракеты летят по баллистической территории, обнаружить их вовремя довольно сложно.

Использованы такие ракеты могут быть против неподвижных наземных целей. Речь идет о складах, автомобильной технике, а также личного состава на открытой местности.

Ракета 48Н6 имеет полуактивную головку самонаведения и дальности уничтожения воздушных целей: 150 км для 48Н6, 200 км для 48Н6М и 250 км для 48Н6ДМ.

Напомним, корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте происшествия после ночной атаки по столице Украины и показал эксклюзивные фото.