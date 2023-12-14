Потепление завершилось? В Киеве прогнозируют температурные "качели" и сильный ветер

"Небесная" канцелярия все переиграла

Синоптики сообщали, что столица Украины сможет до конца рабочей недели наслаждаться более-менее теплой погодой. Однако у природы другие планы — иногда температура будет опускаться до -5 градусов.

В городе также будут бурлить ветры и осадки, как говорится на сайте Meteofor. Наибольшую концентрацию дождя со снегом следует ожидать в четверг.

Четверг, 14 декабря, в городе предполагается максимально мокрым. Ночью начался снег с дождем, который утром сменится снегом, а после обеда возобновятся оба погодных явления. Воздух днем прогреется до 0 градусов. Ночью колонки термометров также показывали -1 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются утром – сильные 11 м/с.

Последний рабочий день, 15 декабря, принесет в город сплошную облачную погоду. Иногда солнце будет выглядывать, но совсем не будет греть. Во второй половине дня температура воздуха будет 0 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -4 °C. Максимальные порывы ветра предполагаются преимущественно ночью и во второй части дня – свежие 8-9 м/с.

В субботу, 16 декабря, ожидается самая холодная ночь из трех дней и легкие осадки. Дождь со снегом ожидается вечером. Температура в дневные часы составит -1 °C, но ночью будет -5 градусов. Максимальные порывы ветра ожидаются ночью — умеренные 6 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, чего ожидать от погоды в Украине в ближайшие дни.