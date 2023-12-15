Едва не погибли под обломками ракеты: в Киеве детей погибшего украинского воина не пустили в укрытие

Из-за того, что детей не пустили в укрытие, они могли погибнуть во время ракетной атаки на столицу.

В Киеве произошла очень неприятная ситуация – двое детей погибшего украинского воина чуть не погибли под обломками российского "Кинжала" из-за того, что их не пустили в хранилище во время воздушной тревоги. Охранники отказались пускать детей, потому что дети были вместе со своей собакой.

Об этом пишет журналистка Татьяна Даниленко. По ее словам, инцидент произошел в укрытии школы №40 в Святошинском районе, пострадавшие – 11-летняя Александра и 12-летний Богдан, дети погибшего на Запорожье воина ССО "Азов" Юрия Овчинникова.

"Их просто не пустили в укрытие школы №40 (Святошинский район). Причина – дети были со своим другом, собачкой Айкой породы мальтипу. Охранник прогнал школьников, когда те отказались оставлять собачку на улице. Пока Саша и Богдан бежали искать другое укрытие, у них над головами сбили ракету", – отметила Даниленко.

По ее словам, мать детей была уверена, что они в безопасности, поскольку они звонили по телефону, стоя около укрытия. Никто даже представить себе не мог, что двоих детей оставят на улице из-за собаки.

"Когда девочка позвонила уже в истерике, потому что страшно испугалась, мама Любовь вынуждена была раньше уйти с работы, чтобы успокоить Сашу и Богдана и разобраться в ситуации. Директор школы заверила, что иначе действовать школа не могла – а вдруг у других школьников аллергия на собак ", – говорится в сообщении Даниленко.

Правоохранители, вызванные на место происшествия, помочь в ситуации не смогли. По словам матери детей, когда у них спросили, кто был бы виноват, если бы дети погибли под обломками – полицейские в буквальном смысле развели руками.

"Страшный символизм для вдовы погибшего героя – сегодняшняя ситуация с детьми случилась ровно в том месте, куда ее любимый Юра 24 февраля 2022 пришел, чтобы стать добровольцем и уже никогда не вернулся домой", – резюмировала журналистка.

Реакция пользователей на сообщение Даниленко вполне единодушна: украинцы выражают свой шок тем, что такая ситуация вообще возможна и предлагают привлечь директора школы и охранников к ответственности. Также в комментариях предложили депутату Киеврады Вадиму Васильчуку разобраться в ситуации как главе профильной комиссии.

Следует отметить, что россияне начали очередную волну ракетного террора Киева. Так, в ночь на 11 декабря они атаковали столицу баллистических ракет с северного направления. Тревога была объявлена уже после того, как раздались взрывы. Когда враг запускает баллистические ракеты, у сил противовоздушной обороны есть считанные минуты, чтобы отреагировать и уничтожить цель.

Также россияне ударили десятью ракетами по Киеву в ночь на 13 декабря. Все они были сбиты, однако падение обломков наделало беды. Пострадали 53 человека, есть разрушения и повреждения.

14 декабря киевская ПВО сбила один российский "Кинжал" во время атаки российских террористов на Украину.