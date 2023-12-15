Потеплению все же быть: Киеву прогнозируют изменение погодных условий

При таких условиях снег может быстро таять

Синоптики говорили, что в городе в ближайшие дни следует ожидать "минусов" и облачной, но сухой погоды. Однако на выходных природа может испортить настроение киевлянам.

Как сообщают на сайте Meteofor, в субботу и воскресенье почти все время будет идти снег с дождем. Максимальные осадки пройдут во второй день выходных.

На протяжении всей пятницы, 15 декабря, в городе небо будет покрыто облаками. Осадков не предполагается. Воздух днем охладится до -1 градусов. Ночью колонки термометров показывали -4 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются преимущественно в первой половине дня и вечером – свежие 8-9 м/с.

В первый день выходных, 16 декабря, с утра и до вечера будет идти небольшой дождь со снегом. Днем температура воздуха ожидается 0 градусов. Ночью столбики термометров достигнут -5 °C. Самые мощные порывы ветра будут вечером — умеренные 7 м/с.

А воскресенье, 17 декабря, обещает принести большое количество осадков в виде дождя со снегом и повышения температуры днем и ночью. Наибольшая концентрация мокрой погоды прогнозируется утром и днем. Температура днем будет +3 °C, но ночью — +1 градусов. Максимальные порывы ветра ожидаются в течение утра-вечера – свежие 8-9 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие города Украины могут готовиться к потеплению в ближайшее время.