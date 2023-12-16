Ночной удар по Киеву: власти рассказали о последствиях и хитрой тактике россиян

Дроны шли группами, волнами и по разным направлениям

В ночь на субботу, 16 декабря, Россия атаковала Украину "шахедами". В частности, под ударом оказался Киев, и это — шестая воздушная атака на столицу с начала месяца.

"Судя по примененному вооружению, враг вроде бы вернулся к тактике образца мая 2023 года. Тогда рашисты постоянно меняли, комбинировали виды и типы средств воздушного поражения. Такой же сценарий киевляне почувствовали в первой половине декабря. Ударные БпЛА, крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков, "Искандеры", "Кинжалы" летят в Киев поочередно, сменяя друг друга", — отметил начальник КГВА Сергей Попко.

В ночь на 16 декабря, после трех дней баллистических угроз, россияне снова атаковали Киев "шахедами". Дроны шли группами, волнами и по разным направлениям. Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены. В результате работы ПВО и падения обломков в городе никто не пострадал.

Попко констатировал, что Россия усилила воздушные удары по столице. В связи с этим он призвал киевлян не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и всегда соблюдать правила безопасности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Святошинском районе, во время ракетной атаки двоих детей не пустили в укрытие школы №40 из-за того, что с ними была маленькая собачка. Пока Саша и Богдан — дети погибшего украинского воина, бежали искать другое укрытие, у них над головами сбили ракету.