Зима немного потерялась? Чего ждать киевлянам от погоды в ближайшие дни

За окном будет не совсем по-рождественски

В столицу Украины вслед за выходными придет незначительное потепление. Температура воздуха в Киеве будет прогреваться местами до +8 градусов Цельсия.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Отмечается, что возможны небольшие осадки в воскресенье, 17 декабря и понедельник, 18 декабря.

В воскресенье, 17 декабря, температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до -1, а днем от +2 до +4. Небо затянут облака и возможны осадки, в частности мокрый снег и дождь. А вот ветер будет западным со скоростью 3-12 м/с.

Понедельник, 18 декабря, принесет еще большие отметки плюс на термометре: ночью ожидается от +5 до +3, а днем — от +3 до +5. Возможен дождь, а небо будет облачным с небольшими прояснениями. Ветер будет иметь скорость 8-12 м/с.

Во вторник, 19 декабря, температура воздуха ночью будет колебаться от +5 до +3, а днем от +6 до +8. Небо будет облачным с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь. Ветер будет менять свое направление на южное, скорость 7-12 м/с.

Среда, 20 декабря, ожидается теплая. Воздух ночью прогреется от +4 до +2, а днем от +5 до +7. На небе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западно-южный со скоростью 7-12 м/с.

В четверг, 21 декабря, уже будет холодать. Столбики термометра ночью будут показывать от +1 до -1, а днем от +2 до +4. Небо затянут облака, из которых местами будет сыпаться мокрый снег и дождь. Ветер вернется в западное направление и будет иметь привычную скорость 7-12 м/с.

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