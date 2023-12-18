Зима не закончилась, но Киев посетит весну: прогноз погоды на начало недели

Не стоит в течение этих дней ждать "минусов"

В большей части Украины держится потепление и дожди. Подобные погодные условия в столице нашей страны ожидаются в ближайшие дни.

С трех дней, самым теплым прогнозируется вторник, как говорится на сайте Meteofor. Днем температура может достигать 6 градусов тепла.

В понедельник, 18 декабря, небо будет полностью у власти облаков. Ночью пошли осадки со снегом, однако утром их интенсивность уменьшилась и продержится еще небольшой дождь. Воздух днем прогреется до 4 теплых градусов. Ночью колонки термометров показывали +3 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются преимущественно в первой половине дня – свежие 8-9 м/с.

На следующий день, 19 декабря, в городе будет сплошная облачная погода. Лишь днем солнце иногда будет показывать "свое лицо". Осадков не ожидается. Днем температура воздуха ожидается в +6 градусов. Ночью столбики термометров будут достигать +3 °C. Самые мощные порывы ветра предполагаются днем – свежие 8 м/с.

Среда, 20 декабря, прогнозируется почти такой, как и прошедшие два дня — пасмурной и немного мокрой. Ночью должен начаться дождь, который к утру уже завершится. Днем температура воздуха ожидается в +5 градусов. Ночью столбики термометров будут достигать +4 °C. Максимальные порывы ветра будут ночью – свежие 8 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в столице Украины днем температура может достигать 8 градусов тепла в ближайшее время.