Киев пока забудет о морозах: сколько будет держаться теплая погода в столице

Ветер не будет превышать 8 баллов силы

В столице нашей страны царит сплошная облачность, которая продержится в ближайшие дни. По словам синоптиков, осадков в течение трех дней не прогнозируется.

Самые высокие "плюсовые" показатели днем состоятся в среду, а самые низкие — в четверг. В эти дни температура будет колебаться в пределах +3…6 градусов, как говорится на сайте Meteofor.

В течение вторника, 19 декабря, на небе будут постоянно плавать облака. Осадков не ожидается. Воздух днем прогреется до 5 теплых градусов. Ночью колонки термометров показывали +4 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются днем – свежие 8-9 м/с.

На следующий день, 20 декабря, природа не принесет киевлянам осадки. Солнце иногда будет выглядывать из-за облаков и немного прогреет землю. Днем температура воздуха ожидается +6 градусов. Ночью столбики термометров будут достигать +4 °C. Самые мощные порывы ветра предполагаются с ночи и до утра – умеренные 7 м/с.

А в четверг, 21 декабря, небо местами будет ясным, однако дождей и снега не ожидается. Днем температура воздуха ожидается +3 градуса. Ночью столбики термометров также будут достигать +3 °C. Максимальные порывы ветра будут вечером — умеренные 7 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды в Буковеле на Рождество, а именно 25 декабря.