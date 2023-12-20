Только плюсовая температура: когда в Киеве ожидается пик тепла в ближайшие дни

Холода пока отступили

Природа решила, что зимы и морозов пока достаточно, поэтому в столице нашей страны бурлит потепление. Синоптики прогнозируют, что подобная погода продержится до конца рабочей недели.

Как говорится на сайте Meteofor, днем воздух может прогреться до 7 градусов тепла. Самой теплой ожидается среда.

В середине недели, 20 декабря, ночью прошел дождь, который к утру завершился. В течение дня небо будет затянуто облаками, а солнце будет иногда радовать своими лучами. Воздух днем прогреется до 7 теплых градусов. Ночью колонки термометров также показывали +7 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются днем – умеренные 7 м/с.

На следующий день, 21 декабря, ветер немножко разгонит облака, но осадков не предвидеться. Днем температура воздуха будет +3 градуса. Ночью столбики термометров будут достигать +4 °C. Самые мощные порывы ветра предполагаются вечером – свежие 9 м/с.

В пятницу, 22 декабря, в город набегут осадки в виде снега и дождя. Они прогнозируются с ночи и до наступления вечера. Днем температура воздуха ожидается +3 градуса. Ночью столбики термометров будут достигать +1 °C. Максимальные порывы ветра будут в первой половине суток – свежие 9 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды на вторую половину рабочей недели в Украине.