Закрытие станций метро в Киеве: КГГА назвала основную версию причин аварии

Ремонтировать этот участок будут, как и ожидалось, примерно полгода

Власти столицы озвучили основную версию аварии тоннеля возле станции метро "Демиевская". В мэрии считают, что были допущены ошибки при строительстве.

Такое заявление сделал директор киевского Дептранса Руслан Кандибор. Информацию обнародовала пресс-служба КГГА.

"По предварительным выводам, при строительстве тоннеля были допущены технические ошибки, так как спустя три месяца после открытия станций между "Демиевской" и "Лыбидской" произошла течь воды с выносом песка", — рассказал столичный чиновник.

Он добавил, что в течение 12 лет работники метрополитена постоянно занимались герметизацией и наблюдали за щелями.

Уже в ноябре 2023 года появились значительные течи с выносом породы через щели. Трещины стали больше. Департамент привлек государственный НИИ строительных конструкций для выяснения причин возникновения ситуации. Научные сотрудники пришли к выводу, что есть угроза разрушения тоннеля.

Во время инспектирования местности над станцией метро "Демиевская" было обнаружено значительное проседание грунта с появлением трещин на асфальте. Просели и торговые павильоны над тоннелем метро возле бывшего Демеевского рынка.

По словам Кандибора, негативного сценария удалось избежать благодаря остановке движения поездов. Кроме того, на ситуацию повлияло и ограничение движения на прилегающей проезжей части Демиевской площади.

Сейчас, уверяет чиновник, угрозы для разрушения капитальных сооружений из-за просадки почвы нет. Все временные сооружения будут демонтированы для проведения ремонтных работ. Ремонтировать этот участок будут, как и ожидалось, примерно полгода.

Напомним, что 8 декабря власти столицы объявили о закрытии на срочный ремонт тоннель метрополитена на юго-западе Киева. Сначала киевлянам говорили, что шесть станций метро на этом участке – "Демиевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки" – ближайшие шесть месяцев будут работать только как укрытие.

Ранее "Телеграф" сообщил, что метрополитен все же запустил челночное движение поездов в направлении "Теремков" и обратно. Закрытым остается тоннель между "Демиевской" и "Лыбидской".