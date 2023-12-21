В Киеве в ближайшие дни будет резкая смена погоды

Облачность не собирается покидать столицу

Декабрь вспомнил, что он один из месяцев зимы. И хотя в городе пока держится потепление, однако к концу рабочей недели "минусы" снова придут.

Природа также не забыла и об осадках, которые должны состояться в пятницу и субботу. Об этом говорится в синоптическом ресурсе Meteofor.

Четверг, 21 декабря, пройдет без осадков и с небольшой облачностью. Днем солнце иногда будет радовать горожан своими лучами. Воздух днем прогреется до 4 теплых градусов. Ночью колонки термометров показывали +5 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются вечером – свежие 9 м/с.

А вот на следующий день, 22 декабря, в городе ожидается небольшой снег и дождь. Они прогнозируются с утра и до наступления вечера. Днем температура воздуха будет +2 градуса. Ночью столбики термометров будут достигать +1 °C. Самые мощные порывы ветра предполагаются в первой половине суток – свежие 9 м/с.

Суббота, 23 декабря, станет первым днем на этой неделе, когда в столице будет понижение температуры. Днем температура воздуха ожидается 0 градусов. Ночью столбики термометров будут достигать -1 °C. Кроме того, днем так же пройдут дождь и снег. Максимальные порывы ветра прогнозируются ночью и до наступления вечера – свежие 8-9 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в некоторых регионах Украины температура может достигать +15 градусов. Синоптик и кандидат географических наук Игорь Кибальчич дал прогноз к концу этого месяца.