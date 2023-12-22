Атака дронов на Киев: беспилотник ударил в квартиру ведущего телемарафона

Ковальский ведет национальный телемарафон на телеканале ICTV

Квартира в 26-этажном доме в Соломенском районе Киева, куда в ночь с 21 на 22 декабря попал российский беспилотник, принадлежит ведущему Национального телемарафона. Он не пострадал.

Об этом сообщает канал "Реальный Киев". По данным канала, телеведущий остался в живых.

"Прилетело в квартиру ведущего телемарафона Андрея Ковальского. Он остался в живых", – говорится в сообщении.

Телеведущий Андрей Ковальский ведет телемарафон по телеканалу ICTV. Пока более подробной информации нет, как и официальных подтверждений, что именно в квартиру Ковальского произошел "прилет".

Как писал "Телеграф", российские террористы вечером 21 декабря снова пытались атаковать Киев с помощью беспилотников "Шахед". Беспилотники были уничтожены, однако в результате падения обломков есть повреждения зданий в некоторых районах столицы, к сожалению, не обошлось и без пострадавших. Службы устраняют последствия российской атаки по городу.

Также "Телеграф" сообщал о том, что ранее Киев оказался под ракетным ударом. В нескольких районах столицы возникли пожары. В результате происшествия пострадали 53 человека, из них 6 детей. Ликвидацией последствий ночного удара по Киеву занимались все экстренные службы города.