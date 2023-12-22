Декабрь вспомнил, что он месяц зимы: какой будет погода в Киеве на выходные

Наибольшие порывы ветра предполагаются в последний день уик-энда

Последние рабочие дни этой недели принесут в столицу еще "плюсы", однако в субботу-воскресенье температура будет постепенно снижаться. По словам синоптиков, кроме похолодания будут дожди и ветер.

Максимальное количество осадков состоится в пятницу и воскресенье. Об этом говорится на сайте Meteofor.

В течение пятницы, 22 декабря, в городе будет держаться облачность. Утром пошел дождь со снегом, который к вечеру должен прекратиться. Воздух днем прогреется до 2 теплых градусов. Ночью колонки термометров также показывали +2 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются утром и днем – свежие 8-9 м/с.

В субботу, 23 декабря, киевлянам следует готовиться к постепенному похолоданию. Во второй половине дня будет идти мелкий дождь со снегом. Днем температура воздуха будет 0 градусов. Ночью столбики термометров зафиксируются на одном уровне – 0 °C. Самые мощные порывы ветра предполагаются с утра и до позднего вечера – свежие 8 м/с.

А воскресенье, 24 декабря, будет также облачным и немного дождливым. С ночи и до утра ожидается дождь со снегом, который уже завершится к обеду. Днем температура воздуха ожидается от 0 градусов. Ночью столбики термометров будут достигать -2 °C. Максимальные порывы ветра прогнозируются с ночи и до наступления вечера – свежие 8-10 м/с.

Синоптик и кандидат географических наук Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу" о прогнозе на конец этого месяца. Местами температура будет достигать +15 градусов.