В школы Киевской области закупили нужные девайсы (фото)

Помощь в приобретении гаджетов оказали зарубежные партнеры

Школы Киевской области в ближайшее время получат 150 новых ноутбуков, которые помогут сделать процесс обучения намного легче и качественнее. В приобретении гаджетов немало помогли инвесторы, благотворительные фонды и международные доноры.

Ноутбуки будут использовать в образовательном процессе педагоги. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко на своей странице в Фейсбук.

"На сегодняшний день, чтобы проводить обучение детей, педагоги почти всех школ имеют ноутбуки. На деоккупированных территориях практически на 100%, в других громадах области — на 80-90%. Надлежащие условия для обучения — это то, о чем мы заботимся, несмотря на все вызовы", — подчеркнул глава киевской ОГА.

В школах области появятся новые ноутбуки

Так, 150 ноутбуков получат 76 школ области, расположенных в 23 громадах. В данных учебных заведениях давно не обновляли оргтехнику не смотря на то, что знания здесь получает большое количество детей, которые нуждаются в качественном образовании.

Стоит отметить, что всего в течение 2022- 2023 годов учебные заведения Киевской области были оснащены 9 тысячами новых ноутбуков.

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