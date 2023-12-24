Похолодание в Киев пришло ненадолго: какой будет погода на новой неделе

Холодов в Киеве и в Украине в целом ждать пока не стоит

В воскресенье, 24 декабря, погода в Киеве стала по-настоящему зимней со снегопадом и легким минусом, однако это продлится недолго.

Как говорится в прогнозе погоды от Meteofor, резкое потепление придет в украинскую столицу уже в понедельник, а температура воздуха поднимется аж на 8 градусов. И хотя ночные заморозки все еще будут ощущаться, но долго это не продлится.

В целом до конца следующей недели в Киеве на столбиках термометра можно будет увидеть значения от +6 до +9 градусов днем и +3…+4 ночью. Единственным исключением станет четверг, когда придет кратковременное похолодание. Впрочем, даже тогда минусовой температуры ждать не стоит.

Что касается января, то, согласно предварительным данным, в Киеве незначительные морозы можно будет увидеть лишь после 10-го числа, но ожидается, что они продержатся по меньшей мере до конца месяца.

Примечательно, что такая тенденция к потеплению будет наблюдаться не только в Киеве, но и по всей Украине. В частности на Новый год в крупнейших городах Украины стоит ждать почти весеннюю погоду с небольшими дождями.