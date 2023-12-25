Морозы держались недолго: когда в Киеве прогнозируется +9 °C

В город пришло потепление

Хотя в конце прошлой недели в столице прогнозировались "минусы", но они оказались кратковременными. По словам синоптиков, в ближайшие три дня город готовится к осадкам в виде дождя, потеплению и местами очень крепкому ветру.

Единственным днем, когда на улице еще продержались морозы, был понедельник. Ночью столбики термометров зафиксировались около отметки -2 градуса, как говорится на сайте Meteofor.

Начало недели, 25 декабря, принесет в город переменную облачную погоду, местами с осадками. Они начались ночью, продержатся утром, но до обеда должны завершиться. Воздух днем прогреется до 6 теплых градусов. Ночью колонки термометров показывали -2 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются все сутки – свежие-сильные 9-11 м/с.

Во вторник, 26 декабря, произойдет почти такая же ситуация с погодными условиями, но мелкие дожди следует ожидать во второй половине суток. Днем температура воздуха будет 6 градусов. Ночью столбики термометров зафиксируются на одном уровне – 5 °C. Самые мощные порывы ветра предполагаются все время – свежие-сильные 9-12 м/с.

Среда, 27 декабря, прогнозируется практически такой, как и прошедшие два дня — облачная и дождливая. Небольшие осадки будут идти с ночи и до наступления вечера. Днем температура воздуха ожидается около +6 градусов. Ночью столбики термометров будут достигать +9 °C. Сильно-крепкий ветер будет дуть в течение дня, однако максимальные порывы следует ожидать днем — очень крепкие 17 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, заснежит ли на Новый Год в Украине. Прогноз синоптиков удивит.