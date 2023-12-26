В Киеве сдают в аренду квартиру с шикарным видом на ЦУМ: цена вас удивит (видео)

Комфортное жилище расположено в центре Киева

В Шевченковском районе Киева сдают в аренду шикарную двухкомнатную квартиру с невероятным видом на ЦУМ. Апартаменты расположены в самом центре столицы на улице Крещатик.

За аренду квартиры просят 2 тысячи долларов США в месяц или более 75 тысяч гривен. Об этом сообщается в Телеграм — канале "Киевский движ".

Так, в квартире есть просторная терраса с мебелью, кухня, входная группа, санузел, рабочий кабинет и основная спальня с большим шкафом для вещей. Апартаменты укомплектованы бытовой техникой и мебелью.

Также в квартире можно заметить большой плазменный телевизор и много зеркал, что помогает "расширить" пространство. Из окон апартаментов открывается просто шикарный вид на ЦУМ и центр столицы.

Стоит отметить, что в апартаментах сделан качественный современный ремонт в светлых тонах.

Общая площадь квартиры не сообщается, как и этаж на котором она расположена.

Из окон квартиры открывается вид на ЦУМ

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве сдают в аренду пентхаус с баром и собственным кинотеатром: цена вас шокирует (видео). В Печерском районе столицы предлагают взять в аренду просторный двухэтажный пентхаус, который расположен на территории элитного жилого квартала "Новопечерские Липки". В квартире есть бар, собственный кинотеатр, терраса с беседкой и джакузи.