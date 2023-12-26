Что-то не очень похоже на зиму: когда в Киеве ждать пика теплой погоды

Этими буднями стоит быть осторожным, проходя мимо сухих деревьев и кустарников

Природа решила в начале холодного времени года сделать мини-отпуск, поэтому сейчас в столице царит плюсовая температура, бушуют очень крепкие ветры и идут дожди. Такая ситуация продлится еще несколько дней.

Как говорят синоптики с сайта Meteofor, четверг, 28 декабря, станет днем, когда градусы пойдут на убыль и утро будет самым холодным из трех дней. Тогда столбики термометров зафиксируются на уровне 0 градусов.

Во вторник, 26 декабря, лишь утром небо было ясным. Однако днем приплывут облака, которые так и не исчезнут до конца дня. Начиная с середины дня будет идти мелкий дождь, который продержится до вечера. Воздух днем прогреется до 7 теплых градусов. Ночью колонки термометров показывали +4 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются все сутки – сильные 10-11 м/с.

Среда, 27 декабря, принесет в город сильные ветры и теплую ночь. Ночью будет идти дождь. Синоптики прогнозируют, что небольшие осадки следует ожидать только днем. Днем температура воздуха будет 5 градусов. Ночью столбики термометров зафиксируются на одном уровне – 8 °C. Сильный ветер будет дуть в течение дня (10-12), однако максимальные порывы следует ожидать во второй половине суток – очень крепкие 16 м/с.

А вот на следующий день, 28 декабря, теплая температура снизится, а ветры затихнут. В течение суток небо будет безоблачным. Осадков не прогнозируется. Днем температура воздуха ожидается около +3 градусов. Ночью столбики термометров будут достигать +1 °C. Самые мощные порывы ветра предполагаются ночью – свежие 8 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, заснежит ли в Украине на Новый Год. Синоптики удивили своим прогнозом.