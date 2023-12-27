Киев будет страдать от сильного ветра: когда ждать непогоды

Следует быть осторожными

В ближайшие дни в столицу посетят ветры, через которые был объявлен первый уровень опасности. Вместе с ними придет небольшая облачность и понижение температуры.

Самым теплым днем будет среда, как сообщают в Meteofor. Ночью показатели термометров зафиксировали 9 градусов тепла.

Середина недели, 27 декабря, подготовила для столицы одновременно самые высокие показатели температуры и сильные порывы ветра. В среду будут держаться облака и днем пройдут небольшие осадки в виде дождя со снегом. Воздух днем прогреется до 5 теплых градусов. Ночью колонки термометров показывали +9 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются с утра и до обеда — крепкие 15 м/с.

В четверг, 28 декабря, местами солнце будет радовать горожан своими лучами. Осадков не предполагается. Однако произойдут небольшие колебания температуры, если сравнивать между тремя днями. Днем воздух прогреется до +3 °C, а ночью остынет до 1 градуса тепла. Максимальные порывы следует ожидать ночью — свежие 9 м/с.

Пятница, 29 декабря, предполагается преимущественно пасмурной, но не дождливой. Днем температура воздуха ожидается около +8 градусов. Ночью столбики термометров будут достигать +2 °C. Самые мощные порывы ветра произойдут с утра и до наступления вечера — умеренные 6 м/с.

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