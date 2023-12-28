Куда-то исчез весь снег: какой будет погода в Киеве в ближайшие дни

Зима никак не хочет приходить

В столице Украины продолжает властвовать теплая температура вместе с переменной облачностью. По словам синоптиков, в течение трех дней местами будет идти дождь и дуть сильные ветры.

Показатели термометров днем могут достигать +8 градусов. Об этом говорится на сайте Meteofor.

Четверг, 28 декабря, будет преимущественно облачным, но сухим. Утром будет ясное небо. Воздух днем прогреется до 2 теплых градусов. Ночью колонки термометров показывали +1 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются утром и вечером – умеренные 7 м/с.

В последний день рабочей недели, 29 декабря, природа также не принесет в город осадки. Синоптики прогнозируют, что вечером ветер разгонит облака. Днем воздух прогреется до +7 °C, а ночью остынет до 3 градусов тепла. В течение дня будет дуть умеренный ветер — 6-7 м/с.

В субботу, 30 декабря, облачность будет держаться все сутки, а вечером посетят небольшие дожди. Днем температура воздуха ожидается около +8 градусов. Ночью столбики термометров будут достигать +4 °C. Самые мощные порывы ветра произойдут вечером – сильные 12 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ждать ли украинцам снежную сказку на Новый год.