Стабильно тепло и облачно в Киеве: прогнозируется ли на выходных снег

Вероятно, что зима до конца года так и не посетит город

Потепление пока не собирается покидать столицу нашей страны. Синоптики говорят, что в последние дни декабря не принесут осадков, а лишь облачность.

Иногда в городе стоит ожидать ветра. Самые мощные порывы должны произойти ночью в воскресенье — 12 м/с, как говорится на сайте Meteofor.

Пятница, 29 декабря, подготовила горожанам местами солнечную погоду, хотя ночью прошел мелкий дождь. Воздух днем прогреется до 7 теплых градусов. Ночью колонки термометров показывали +4 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются днем – умеренные 7 м/с.

Первый день выходных, 30 декабря, предполагается преимущественно очень облачным. Дождей не прогнозируется. Суббота из трех дней станет самой теплой, так как днем воздух прогреется до +8 °C. Ночью столбики термометров опустятся до 4 градусов тепла. Максимальные порывы ветра ожидаются вечером – свежие 10 м/с.

В воскресенье, 31 декабря, солнце также иногда будет выглядывать из-за облаков. Каких-либо осадков не прогнозируется. Днем температура воздуха ожидается около +5 градусов. Ночью столбики термометров будут достигать +7 °C. Самые мощные порывы ветра произойдут ночью и днем — сильные 12 м/с и свежие 9 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине на новогоднюю ночь.