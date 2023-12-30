Зима возвращается? Какая будет погода в Киеве на Новый год

Новый год в Киеве начнется с ухудшения погоды

Пришедшее в Украину потепление пока не собирается покидать нашу столицу. В ближайшие дни в Киеве удержится плюсовая температура, но она постепенно будет падать.

Как сообщается на сайте Meteofor, в столице будет достаточно ветрено. Самые сильные порывы ожидаются в воскресенье.

В субботу, 30 декабря, будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем поднимется до +9 °C, а вечером столбик термометра опустится до +8 °C. Порывы ветра будут достигать 10 м/с.

В воскресенье, 31 декабря, ожидается слабая облачность. Ночью температура воздуха будет составлять +6 °C, но в течение дня она будет снижаться и вечером упадет до +1 °C. Также ожидается сильный ветер с порывами 9-10 м/с.

В понедельник, 1 января, погода ухудшится. Ночью и утром будет идти дождь. Температура утром опустится до 0 °C, но днем воздух прогреется до +5 °C. Ветер будет умеренный, с порывами до 5 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, какой будет погода в Украине в новогоднюю ночь.