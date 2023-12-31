"Сказки" не будет? Какой погоды ждать киевлянам от первого дня нового года

В Украине держиться потепление

В Киеве уже несколько дней держится почти весенняя погода. И, судя по прогнозам синоптиков, такой она останется и уже в новом году.

"Телеграф", ссылаясь на данные "Укргидрометцентра", рассказывает о том, какой погоды ждать киевлянам и гостям столицы в первый день 2024-го года. Судя по ним, Новый год на Киевщине встретят с облачной погодой. Температура воздуха будет составлять от -2 до +3 градусов по Цельсию. Днем же столбики термометров могут подняться вплоть до +7 градусов, но есть и "антибонус" в виде дождя.

Немного прохладней будет в самом Киеве. Ночью там ожидается около 0 градусов, а днем максимум 6.

Напомним, ранее мы писали о том, каким областям Украины может повезти со снегом на Новый год. Таких будет всего несколько.

Также"Телеграф" рассказывал, когда украинцам стоит ждать мощных магнитных бурь в скором времени. Космическая непогода не заставит себя ждать уже в новом году. Первый же геомагнитный шторм затянется сразу на два дня, а его мощность будет не такой уж и маленькой. Дальше шторм затихнет, а новых пока не предвещается.