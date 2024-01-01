Скоро в Киев придет настоящая зима: когда городу готовиться к снегу и морозам

Наконец столица дождалась зимы

В Украине прогнозируется резкое похолодание. Снижение температуры не обошло и Киев. Если в понедельник, 1 декабря, температура днем будет достигать +5 градусов, то уже в среду, 3 декабря — 6 градусов мороза.

Как сообщают синоптики на сайте Meteofor, местами пройдут дожди и снег, а также будут дуть сильные ветра. Максимальное количество осадков в течение трех дней пройдет в среду.

Первый день этого года, 1 января, предполагается сплошь облачным, иногда будут дожди. Осадки следует ожидать утром и вечером. Воздух днем прогреется до 5 теплых градусов. Ночью колонки термометров показывали -1 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются утром и днем — умеренные 6 м/с.

Вторник, 2 января, станет днем, когда ночью еще было тепло, а к вечеру уже придут морозы. Ветер не разгонит облака в течение суток, а местами будет идти небольшой дождь. Днем воздух охладится до 0 °C. Ночью столбики термометров поднимутся до 5 градусов тепла. Максимальные порывы ветра ожидаются с ночи и до наступления вечера – свежие-крепкие 10-13 м/с.

На следующий день, 3 января, сплошная облачная погода будет держаться в течение дня, однако минусы и снег придут в город. Днем температура воздуха ожидается около -4 градусов. Ночью столбики термометров будут достигать -6 °C. Самые мощные порывы ветра произойдут днем – свежие 9 м/с.

Напомним, заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух рассказала "Телеграфу", какими будут январь и февраль и почему зима в Украине теперь стала теплее.