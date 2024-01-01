В полиции рассказали, сколько пьяных водителей задержали в Киеве в новогоднюю ночь

Злоумышленников ждет судебное разбирательство

В Киеве в новогоднюю ночь сотрудникам патрульной полиции удалось обнаружить 15 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Не смотря на это правоохранители отметили, что, в целом, ситуация в столице была спокойной и ночь прошла без чрезвычайных происшествий.

К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом соообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева.

Так, в ночь с 31 декабря на 1 января патрульным полицейским удалось задержать 15 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

За прошедшую ночную смену патрульные:

отработали более 500 заданий;

вынесли 66 постановлений за нарушение ПДД;

составили 15 протоколов за управление транспортными средствами в состоянии опьянения;

составили 30 админматериалов за нарушение общественного порядка.

За новогоднюю ночь сообщений о ДТП патрульные не получали, а два вызова об использовании пиротехнических средств в пределах столицы — не подтвердились.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что военные дали исчерпывающий ответ по поводу повесток на новых блокпостах Киева. Об этом сообщил комендант Киевщины подполковник Руслан Олейник. Он отметил, что блокпосты являются "стабильно действующим средством" поиска неблагонадежных лиц, в число которых входят уклоняющиеся от мобилизации.