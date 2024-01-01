Из-за повербанка в квартире многоэтажки на Киевщине произошел пожар: подробности (фото)

К счастью, никто из людей не пострадал

В воскресенье, 31 декабря, в Вышгороде Киевской области в многоэтажном жилом доме произошел масштабный пожар. Как оказалось, возгорание началось в квартире, расположенной на 17-м этаже.

К счастью, спасателям удалось спасти из квартиры женщину, которую оперативно вывели на свежий воздух. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Киеве.

Так, в Вышгородском районе Киевской области на 17 этаже жилого дома, расположенного по улице Кургузова начаплся пожар. На место происшествия прибыли спасатели, которые оперативно ликвидировали возгорание.

Место происшествия

Сложность тушения заключалась в том, что подъезды к дому были полностью заблокированы припаркованными автомобилями жителей. Спасателям пришлось тратить драгоценные минуты, чтобы освобождать проезд.

По прибытию во время разведки в задымленной квартире была обнаружена женщина, которая выведена на свежий воздух и передана врачам скорой медицинской помощи. После чего она госпитализирована в районную больницу.

Место происшествия

По предварительной информации причиной пожара стало возгорание павербанка, который стоял на зарядке в одной из комнат.

Для справки: павербанк может взорваться, в частности, из-за батареи низкого качества и отсутствия защиты питания (такое присуще дешевым устройствам), а также из-за механических повреждений.

Поврежденным павербанком пользоваться нельзя: если вы заметили вздутие батареи или другие изменения, утилизируйте его. Ни в коем случае не стоит самостоятельно разбирать павербанк и пытаться его ремонтировать.

Пожар в многоэтажке произошел в Вышгороде

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве в многоэтажке прогремел взрыв во время пожара: есть погибший (видео, фото). В Шевченковском районе Киева на верхних этажах многоэтажного дома произошел мощный пожар. По предварительным данным, после этого из окна выпал человек, а затем прогремел взрыв.