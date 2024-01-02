Укр

В Киеве слышны звуки взрывов: город атаковали беспилотники

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Автор
Мобильные группы ПВО работают по беспилотникам Новость обновлена 02 января 2024, 03:20
Мобильные группы ПВО работают по беспилотникам. Фото Открытые источники

Террористы запустили десяток беспилотников по украинской столице

В Киеве ночью 2 января были слышны звуки взрывов. Российские террористы атакуют столицу с помощью беспилотников. Уже есть первые сбития российских дронов.

По данным мониторинга, в столицу летит несколько групп БПЛА. По ним отрабатывают мобильные группы противовоздушной обороны. Около 8 БпЛА летит в сторону Соломенского района, до 2 единиц в сторону Печерского района, один "мопед" фиксировался в направлении Броваров.

(обновляется)

Теги:
#Киев #Война #Беспилотники