Снег и "минусы": когда Киеву готовиться к суточным осадкам

Стоит уже готовиться к первым признакам непогоды

В столице облачно и небольшие осадки. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни город посетит снегопад, минусовая температура и свеже-крепкие ветры.

Самой низкой температурой от трех дней будет -5 градусов. Однако местами воздух еще будет прогреваться до +2 °C, как говорится на сайте Meteofor.

Вторник, 2 января, встретит киевлян облачной и дождливой погодой. Небольшие осадки начались ночью и должны завершиться в первой половине дня. Воздух днем охладится до 0 теплых градусов. Ночью колонки термометров показывали +4 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются утром и днем — 11-13 м/с.

Середина недели, 3 января, предполагается пасмурной и снежной. Осадки прогнозируются с утра и до позднего вечера, однако днем будет их максимальная концентрация. Днем воздух охладится до -3 °C. Ночью столбики термометров опустятся до 5 градусов мороза. Максимальные порывы ветра ожидаются преимущественно во второй половине суток – свежие 8-9 м/с.

А вот в четверг, 4 января, снег будет идти все время, иногда с дождем. Их интенсивность в течение суток будет меняться. Днем температура воздуха прогнозируется около -3 градусов. Ночью столбики термометров будут достигать +2 °C. Самые мощные порывы ветра произойдут ночью и утром — умеренные 6 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине до конца зимы.