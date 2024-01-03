Мороз в Киеве продержится недолго: когда в столице потеплеет

Зима снова взяла отпуск

Синоптики прогнозировали резкое понижение температуры в ближайшие дни в столице и осадки с ветрами. Однако природа решила иначе, потому в городе ожидается потепление.

Минимальная температура от трех дней предполагается в среду утром, до -7 °C, как говорится на сайте Meteofor. А максимально высокая – в четверг днем, до 5 теплых градусов.

В среду, 3 января, на протяжении всего дня погода будет пасмурной. В первой половине дня ожидается снег, который после обеда может усилиться. Вечером на смену ему придет дождь со снегом. Воздух днем охладится до 3 холодных градусов. Ночью колонки термометров показывали -6 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются с утра и до позднего вечера – свежие 8-9 м/с.

Четверг, 4 января, предполагается преимущественно облачным, утром и вечером будет срываться дождь. Но в этот день колонки термометров резко поползут вверх, хотя еще вчера была минусовая температура. Днем воздух прогреется около до +5 градусов, а ночью будет 0 °C. Самые мощные порывы ветра произойдут утром — слабые 5 м/с.

В последний рабочий день на этой неделе, 5 января, погода почти не будет отличаться от прошлых дней. В течение суток осадки не произойдут. Днем и ночью колонки термометров поднимутся до +4 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются преимущественно во второй половине суток – свежие-сильные 9-10 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в какие города Украины в ближайшее время придут сильные морозы, дожди и снег.