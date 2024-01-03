В Киеве опять выросло число пострадавших от ракетного удара 2 января

Пострадавшие продолжают поступать в больницы столицы

В Киеве возросло количество пострадавших от массированной ракетной атаки, которая обрушилась на Киев во вторник, 2 января. Как стало известно, в больницы столицы поступило еще трое раненых людей, которые были травмированы в результате обстрела.

На данный момент известно о двух погибших. Об этом сообщили в пресс-службе КГВА.

Так, по состоянию на 13.00 среды, 3 января, известно о 54 пострадавших людях. Отмечается, что у большинства из них — минно-взрывные травмы. Все пострадавшие находятся под пристальным наблюдением врачей.

Ранее же в пресс-службе ГСЧС Украины отмечалось, что на утро среды, 3 января, в целом по Киеву пострадало 50 человек. Два человека погибли. Спасены 57 человек, на свежий воздух спсателями выведены 134 человека.

Таким образом, количесто пострадавших в столице продолжает возростать — с 50 человек до 53.

Напомним, что воздушная тревога суммарно продолжалась около 6 часов. Атаковать столицу враг начал ударными дронами, а за ними выпустил крылатые ракеты Х-101/Х555Х-55 с 16 бортов Ту-95МС.

Одновременно с заходом ракет на Киев более десяти самолетов Миг-31К запустили по столице аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что огонь и дым охватили Киев: как столица приходит в себя после обстрелов. На месте событий побывал фотокор "Телеграфа" Ян Доброносов, который сделал эксклюзивные фото в локациях, пострадавших от вражеского обстрела и показал, как проходит ликвидация последствий атаки со стороны РФ.