Осколок ракеты застрял в позвоночнике: в Киеве хирурги провели сложную операцию (фото)

Состояние пациента оценивается врачами как стабильное

В Киеве в Александровской клинической больнице специалистам удалось извлечь из позвоночника пациента кусок вражеской ракеты, который застрял в суставе между позвонками. Столь страшная травмы была получена пострадавшим во время массированной ракетной атаки на столицу, произошедшей 2 января.

К счастью, пациент хорошо перенес хирургическое вмешательство и уже находится в сознании. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук ассистент кафедры хирургии Национального медуниверситете имени Богомольца Павел Бык.

Известно, что в отделение политравмы Александровской клинической больницы, расположенной в Печерском районе столицы, поступил пациент, которому в спину попал обломок ракеты. Врачам, при помощи специального оборудования, удалось четко установить месторасположение осколка и его размеры.

Операцию провели в Александровской клинической больнице

В ходе исследования специалисты поняли, что часть ракеты застряла в фасеточном суставе между позвонками. Благодаря профессионализму врачей осколок успешно удалили.

Сейчас пациент продолжает проходить лечение и реабилитацию в медучреждении. Его состояние стабильное и не вызывает опасения у врачей.

Локализация осколка

"Слава украинской ПВО, которая уберегла Киев от большинства ракет и шахедов и гораздо худших последствий, если бы они долетели по назначению. Поэтому держимся, и с холодным умом делаем свою работу", — отметил хирург в своем посте.

Локализация осколка

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что из сердца маленькой украинки извлекли осколок мины: ребенка ранили оккупанты (видео). Как отметил кардиохирург Борис Тудоров, четырехлетняя девочка попала под обстрел в Херсоне и чудом осталась жива. По его словам, после операции состояние ребенка стабильное.

Осколок вражеского снаряда удалось достать с помощью неодимового магнита. По словам хирурга, такой магнит упрощает извлечение металлических предметов из мягких тканей.