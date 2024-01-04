Температурные качели в Киеве: готовиться ли горожанам к сильным морозам

Что-то не очень похоже на зиму

В столице нашей страны очень неустойчивы температурные показатели. По словам синоптиков, подобная ситуация продержится и в начале выходных.

Не обошли город и дожди с ветрами. Однако осадки будут мелкими, а сильные ветры будут дуть всего один день, как говорится на сайте Meteofor.

В четверг, 4 января, состоится максимальное количество осадков. Дождь со снегом начались ночью, завершатся утром, однако вечером возобновятся. Воздух днем прогреется до 3 теплых градусов. Ночью колонки термометров показывали -2 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются ночью – умеренные 6 м/с.

На следующий день, 5 января, также ожидается дождь со снегом. Согласно графику, они, вероятно, будут идти утром и днем. Вечером ветер разгонит облака на небе. Днем и ночью воздух прогреется до +3 градусов. Самые мощные порывы ветра будут дуть с утра и до позднего вечера – свежие-сильные 9-11 м/с.

Первый выходной, 6 января, будет для киевлян морозным и немного мокрым. Небольшие осадки в виде дождя и снега прогнозируются только утром. Днем столбики термометров опустятся до -1°C, а ночью — 4 градуса мороза. Максимальные порывы ветра ожидаются преимущественно во второй половине суток — умеренные 7 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в какие города Украины в ближайшее время придут сильные морозы, дожди и снег.