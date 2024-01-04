Последствия ракетной атаки: как выглядит наиболее пострадавшая многоэтажка в Киеве (репортаж)
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Наибольшие разрушения получила многоэтажка в Соломенском районе столицы.
В результате массированной атаки 2 января вражеские ракеты нанесли повреждения в нескольких районах столицы. Особенно страшные последствия в Соломенском районе. Там зафиксировано возгорание многоэтажных жилых домов. Огонь заблокировал людей на этажах. ГСЧС проводили деблокирование и эвакуацию людей.
Больше всего пострадали жители одной из многоэтажек — ранения получили 49 человек, также известно о двух погибших.
В результате вражеского обстрела выгорели целые квартиры. Сотни жителей остались без жилья. В одной из школ района обустроили временный пункт обогрева и помощи.
После ликвидации пожара объявили срочный сбор волонтеров для помощи пострадавшим и разбора завалов.
На месте происшествия побывал фотокорреспондент "Телеграфа" и видел, что происходит возле разрушенного дома.
На следующий день после обстрела, несмотря на сильный снегопад, волонтеры и жильцы дома пришли разбирать завалы и заклеивать окна.
Работы продолжались до позднего вечера. Люди помогали коммунальщикам выносить мусор и поврежденные вещи. Окна заклеивали пленкой и забивали фанерой.
Фото и видео: Евгений Завгородний
В доме жить пока невозможно, ведь в нем отключен газ, отопление и водоснабжение. Некоторые квартиры полностью выгорели и восстановлению не подлежат. Кроме того, в каждой квартире без исключения окна выбиты или треснуты.
Напомним, вражеская ракетная атака 2 января стала одной из самых больших атак с начала широкомасштабного вторжения России. В тот день оккупанты запустили 35 "шахедов" и по меньшей мере 70 крылатых ракет.