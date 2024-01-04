Укр

Последствия ракетной атаки: как выглядит наиболее пострадавшая многоэтажка в Киеве (репортаж)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Разрушенная многоэтажка в Киеве Новость обновлена 04 января 2024, 12:51
Разрушенная многоэтажка в Киеве. Фото Євгений Завгородний "Телеграф"

Наибольшие разрушения получила многоэтажка в Соломенском районе столицы.

В результате массированной атаки 2 января вражеские ракеты нанесли повреждения в нескольких районах столицы. Особенно страшные последствия в Соломенском районе. Там зафиксировано возгорание многоэтажных жилых домов. Огонь заблокировал людей на этажах. ГСЧС проводили деблокирование и эвакуацию людей.

Больше всего пострадали жители одной из многоэтажек — ранения получили 49 человек, также известно о двух погибших.

В результате вражеского обстрела выгорели целые квартиры. Сотни жителей остались без жилья. В одной из школ района обустроили временный пункт обогрева и помощи.

После ликвидации пожара объявили срочный сбор волонтеров для помощи пострадавшим и разбора завалов.

На месте происшествия побывал фотокорреспондент "Телеграфа" и видел, что происходит возле разрушенного дома.

Разрушенная многоэтажка в Соломенском районе Киева
Последствия вражеской атаки в Соломенском районе столицы
Разрушенная многоэтажка в Соломенском районе Киева
Разрушенная многоэтажка в Соломенском районе Киева
Люди разбирают завалы в Соломенском районе Киева
Несмотря на снег и мороз, на месте разбора завалов присутствует несколько десятков волонтеров
Люди разбирают завалы в Соломенском районе Киева
Люди разбирают завалы и выносят мусор

На следующий день после обстрела, несмотря на сильный снегопад, волонтеры и жильцы дома пришли разбирать завалы и заклеивать окна.

Разрушенная многоэтажка в Соломенском районе Киева
Некоторые квартиры в доме выгорели полностью
Люди разбирают завалы в Соломенском районе Киева
Люди разбирают завалы в Соломенском районе Киева
Жители разрушенной многоэтажки в Соломенском районе Киева
Вот такой вид имеют квартиры изнутри
Окна разрушенной многоэтажки в Соломенском районе Киева
Окна забивают фанерой и пленкой
Окна разрушенной многоэтажки в Соломенском районе Киева
Все окна в доме выбиты или треснуты

Работы продолжались до позднего вечера. Люди помогали коммунальщикам выносить мусор и поврежденные вещи. Окна заклеивали пленкой и забивали фанерой.

Люди разбирают завалы в Соломенском районе Киева
На месте также работают коммунальщики и техника
Люди разбирают завалы в Соломенском районе Киева
Жители выносят уцелевшие вещи
Жители разрушенной многоэтажки в Соломенском районе Киева
Большинство квартир повреждены или полностью разрушены

Фото и видео: Евгений Завгородний

В доме жить пока невозможно, ведь в нем отключен газ, отопление и водоснабжение. Некоторые квартиры полностью выгорели и восстановлению не подлежат. Кроме того, в каждой квартире без исключения окна выбиты или треснуты.

Напомним, вражеская ракетная атака 2 января стала одной из самых больших атак с начала широкомасштабного вторжения России. В тот день оккупанты запустили 35 "шахедов" и по меньшей мере 70 крылатых ракет.

Теги:
#Киев #Ракетная атака #россияя