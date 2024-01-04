Последствия ракетной атаки: как выглядит наиболее пострадавшая многоэтажка в Киеве (репортаж)

Наибольшие разрушения получила многоэтажка в Соломенском районе столицы.

В результате массированной атаки 2 января вражеские ракеты нанесли повреждения в нескольких районах столицы. Особенно страшные последствия в Соломенском районе. Там зафиксировано возгорание многоэтажных жилых домов. Огонь заблокировал людей на этажах. ГСЧС проводили деблокирование и эвакуацию людей.

Больше всего пострадали жители одной из многоэтажек — ранения получили 49 человек, также известно о двух погибших.

В результате вражеского обстрела выгорели целые квартиры. Сотни жителей остались без жилья. В одной из школ района обустроили временный пункт обогрева и помощи.

После ликвидации пожара объявили срочный сбор волонтеров для помощи пострадавшим и разбора завалов.

На месте происшествия побывал фотокорреспондент "Телеграфа" и видел, что происходит возле разрушенного дома.

Последствия вражеской атаки в Соломенском районе столицы

Разрушенная многоэтажка в Соломенском районе Киева

Несмотря на снег и мороз, на месте разбора завалов присутствует несколько десятков волонтеров

Люди разбирают завалы и выносят мусор

На следующий день после обстрела, несмотря на сильный снегопад, волонтеры и жильцы дома пришли разбирать завалы и заклеивать окна.

Некоторые квартиры в доме выгорели полностью

Люди разбирают завалы в Соломенском районе Киева

Вот такой вид имеют квартиры изнутри

Окна забивают фанерой и пленкой

Все окна в доме выбиты или треснуты

Работы продолжались до позднего вечера. Люди помогали коммунальщикам выносить мусор и поврежденные вещи. Окна заклеивали пленкой и забивали фанерой.

На месте также работают коммунальщики и техника

Жители выносят уцелевшие вещи

Большинство квартир повреждены или полностью разрушены

Фото и видео: Евгений Завгородний

В доме жить пока невозможно, ведь в нем отключен газ, отопление и водоснабжение. Некоторые квартиры полностью выгорели и восстановлению не подлежат. Кроме того, в каждой квартире без исключения окна выбиты или треснуты.

Напомним, вражеская ракетная атака 2 января стала одной из самых больших атак с начала широкомасштабного вторжения России. В тот день оккупанты запустили 35 "шахедов" и по меньшей мере 70 крылатых ракет.