На Киевщине дикое животное застряло в заборе: на помощь пришли спасатели (видео)

К счастью, испуганное животное удалось спасти

На днях в Бучанском районе Киевской области спасатели получили необычный вызов — их попросили осободить из ловушки дикую косулю, которая оказалось зажатой между прутьями металлического забора. Инцидент произошел в поселке Макаров прямо посреди жилой улицы.

Испуганное животное никак не могло самостоятельно вырваться на свободу и в какой-то момент просто выбилось из сил. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Киевской области.

Так, на территории поселка городского типа Макаров на Киевщине спасателям, при помощи специнструмента, пришлось освобождать из "капкана" дикую косулю. Молодое животное каким-то образом оказалось между металлическими прутьями забора, которые превратились для него в настоящую ловушку.

Спасатели, прибывшие на улицу Богдана Хмельницкого, оценили ситуацию и приняли решение использовать гидравлический "разжиматель". Бойцы ГСЧС аккуратно раздвинули железные прутья и позволили животному вырваться на свободу.Освобожденная косуля сразу же ринулась убегать в близлежащую лесополосу.

Будем надеяться, что животное за время своего вынужденного "заточения" не успело получить значительный урон для здоровья и ему удастся восстановиться.

Для справки: Европейская косуля, козуля, дикая коза или просто косуля — это парнокопытное животное семейства оленевых. Некрупный изящный олень со сравнительно коротким туловищем, задняя часть которого несколько толще и выше передней. Масса тела у самцов — 22—32 кг, а длина тела — 108—126 см. Самки несколько мельче, но в целом различия в габаритах выражены слабо.

Рацион косули включает порядка 900 видов растений; предпочтение отдаётся легко перевариваемой растительной пище, богатой питательными веществами и водой. Наиболее предпочтительны молодые части растений (с низким содержанием клетчатки).

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что на Киевщине удалось спасти хищную птицу, которая замерзала на обочине дороги (фото). Неравнодушные граждане обратились за помошью к патрульным, которые передали травмированную птицу специалистам.

Так, на стационарном посту Березань, который располагается в Борисполе Киевской области, к полицейским за помощью обратились граждане, в руках у которых была хищная птица — ее нашли на обочине трассы "Киев-Харьков". Как оказалось — это был травмированный канюк.