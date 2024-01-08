Стало известно о состоянии львицы Юны, которая пострадала во время вражеской атаки (видео)

Травмированное животное начинает понемногу выздоравливать

На днях стало известно о том, что львица Юна, которая пострадала во время массированной вражеской атаки на Киев 2 января, начинает идти на поправку. Животное получило контузию и потеряло способность ориентироваться в пространстве, однако сейчас хищник уже начинает оправляться от травм.

Сейчас же львица уже поднимает голову и самостоятельно стоит на ногах без падений. Об этом сообщили на официальной странице Центра спасения диких животных в Фейсбук.

Так, львица получила серьезную контузию и полностью утратила координацию из-за упавшей возле ее вольера вражеской ракеты. Животное не могло вставать и отказалось от еды.

На данный момент, благодаря совместным усилиям специалистов, Юна уже начинает вставать на лапы и поднимать голову. Также она начала понемногу есть мясо, что свидетельствует о позитивной динамике.

Львица маленькими шажками движется к выздоровлению, хотя ей и предстоит еще пройти длительный курс реабилитации.

"Юна уже поднимает голову и стоит на ногах без падений. Хотя до полного выздоровления еще далеко, мы радуемся каждому маленькому шагу в ее восстановлении и делимся новостями с вами. Проблемы в координации еще есть, но с вашей поддержкой и верой, мы уверены, что она преодолеет все трудности. Спасибо вам всем за безграничную любовь и поддержку в этом трудном периоде", — отметили представители центра.

Нпомним, что российская ракета, сбитая силами ПВО, упала в 300 метрах от вольера львицы. Как следствие – у животного серьезная контузия, из-за которой она полностью утратила координацию.

"Мы изучили записи камер видеонаблюдения — это не была обычная травма, поскольку Юна не успела удариться. Она уже получает необходимый курс лечения, и мы надеемся на ее выздоровление", — добавили в Центре.

Львица, по имени Юна, попала в Центр спасения диких животных еще в феврале 2023 года. Сотрудники Центра рассказывали, что у нее был тяжелый психологический кризис после неудачных отношений со львом. Животное перестало ходить, имело пролежни, сидело на одном месте в вольере – однако впоследствии начало выздоравливать.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве возросло число погибших в результате ракетного удара 2 января. Как стало известно, в больнице от полученных травм скончался еще один пострадавший во время обстрела человек. На данный момент известно о 54 пострадавших людях и трех погибших. Все пострадавшие находятся под пристальным наблюдением врачей.