В Киеве троллейбус вспыхнул прямо во время движения (фото, видео)

На месте ЧП работало сразу несколько пожарных машин

В понедельник, 8 января, в Деснянском районе Киева во время движения загорелся троллейбус. Инцидент произошел прямо напротив остановки общественного транспорта.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Об этом сообщили очевидцы в Телеграм-канале "Реальный Киев".

Так, на улице Радунской огонь внезапно охватил троллейбус. Пожар оказался настолько сильным, что на его ликвидацию прибыло сразу несколько экипажей спасателей.

Все пассажиры вовремя покинули транспортное средство. За медицинской помощью никто из людей на обратился.

По информации "Киевпастранса", троллейбус был в исправном состоянии, перед выходом на маршрут прошел необходимые регламентные работы. По предварительной версии, причина возгорания — поджог изнутри салона. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

В итоге, троллейбус выгорел практически полностью и от него остался лишь металлический каркас.

На месте происшествия работают специалисты "Киевпастранса", спасательные службы, медики и правоохранители.

Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить компетентным органам. По данному факту будет проведено расследование.

Инцидент произошел на улице Радунской

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве произошло серьезное ДТП: людей из машин доставали спасатели (фото). На месте ДТП работали спасатели, медики и правоохранители.

В результате столкновения транспортные средства получили значительные механические повреждения и остановились посередине проезжей части.