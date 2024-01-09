Отказывался говорить по-украински: скандальный киевский таксист получил наказание

Языковой омбудсмен заверил, что все нарушители будут наказаны

На скандального киевского таксиста, отказавшегося обслуживать пассажирок на украинском языке, наложили штраф. Он должен уплатить в городской бюджет 3400 грн.

Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Он отметил, что штраф еще не оплачен.

"Хочу подтвердить гражданам Украины, что по каждому из таких фактов мы проводим претензионную работу, и если факты подтверждаются, мы используем весь арсенал Кодекса Украины об административных правонарушениях", — подчеркнул он.

В пресс-службе языкового омбудсмена отметили, что в 2023 году в адрес уполномоченного поступило на 30% больше обращений граждан (3692) о нарушении Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", чем в 2022 году (2846).

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в октябре 2023 года в Киеве водитель такси Bolt принципиально не захотел общаться с клиентками на украинском языке даже несмотря на их прямую просьбу. Мужчина вел себя вызывающе и назвал женщин "больными людьми".

После этого водителя уволили и навсегда заблокировали его аккаунт в приложении сервиса перевозок. 28 октября в соцсетях появилось видео, в котором таксист дал свой комментарий по ситуации.